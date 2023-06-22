В микрорайоне Вышка-2 охотники за металлом похитили часть лестницы

В пермской Мотовилихе очередной факт воровства металлических конструкций. Сложно даже сразу сказать, какой уже по счету. На этот раз практически уничтожена лестница в микрорайоне Вышка-2. Возмущению нет предела, сетует Мария Чернышова. На Вышке-2 в Мотовилихе неизвестные разобрали единственную лестницу, соединяющую микрорайон с Соликамским трактом.Мария Чернышова: "Бабушки пенсионерки обычно как раз-таки спускались по ступенькам, потому что им тяжело было по горе идти".Лестничная тропа длиною в километр теперь обрывается на самом проблемном участке — резком подъеме в гору.Сейчас на месте лестницы — крутая гора. Спуск с нее не представляется возможным, а для некоторых опасен для здоровья.Рядом более пологий путь. Пока здесь ходить можно — дорога сухая. Впрочем, до первой непогоды.Проблемой разобранная лестница стала и для Владимира Гордеева. Надеяться мужчине теперь остается только на трость.Владимир Гордеев: "Здесь тоже срезали, там тоже срезали уголки. Кому-то надо железо, видимо, на металлолом".Хоть мародёров никто не видел, за результатом их работы люди наблюдали всю неделю. Пролёт за пролётом — били тревогу и фиксировали нарушения в социальных сетях.Цитата: «На той неделе это выглядело так, сегодня вообще уже полностью разобрали лестницу. Такими темпами скоро на тазике с горки будем спускаться!»В администрации Мотовилихинского района сообщили, что разрушение лестницы произошло в результате кражи её частей неустановленными лицами. Отправлено заявление в полицию.Александр Хомяков, старший референт ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю: "Был установлен мужчина 1999 года рождения, который сбыл в пункт приема металла часть похищенной конструкции".Это не единичный случай кражи общественного имущества в Мотовилихе. Вот апрель прошлого года — тогда на Северной дамбе у цирка исчезли ограждения из литого чугуна. Последний аналогичный случай произошел на Садовом — здесь нарушители попали в объектив камеры прохожего.Что же касается лестницы на Вышке-2 — принято решение её восстанавливать. Пока же люди пользуются альтернативной дорогой и смотрят в оба — не исключено, что нарушители здесь появятся снова.