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В Перми выявлено 2 случая заболевания корью
Корь - опасное инфекционное заболевание. Его распространение в России было остановлено благодаря вакцинации, однако, как считают специалисты, вакцина со временем может терять свою силу, а корь в страну регулярно завозят иностранные граждане, у которых на родине государственной программы борьбы с данным заболеванием не существует.
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