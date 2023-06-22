Законодатели Прикамья соберутся на финальное заседание весенней сессии

В Законодательном собрании Пермского края сегодня 22 июня состоится финальное заседание весенней сессии. Повестка при этом довольно насыщенная. В инфраструктурном блоке ключевой вопрос - изменения в закон о градостроительной деятельности. Они призваны снизить временные затраты на подготовку документации для строительства важных инфраструктурных объектов. Парламентарии также рассмотрят инициативы губернатора, которые касаются детского оздоровления и школьного питания. Они предполагают единый подход при определении нуждаемости семьи в компенсации затрат на приобретение путевки в детский лагерь и расширяют категории учеников, которым положено бесплатное питание в школе.Валерий Сухих, председатель Законодательного собрания Пермского края: «Коснутся изменения и семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются на дому. Сейчас их родители получают денежную компенсацию, которая соответствует стоимости двухразового питания в школе. После принятия законопроекта им будет предоставлено право выбора – получать денежную компенсацию или набор продуктов».