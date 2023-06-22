Омбудсмен прокомментировала смерть 10-летнего мальчика от героина

Уполномоченная по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова прокомментировала ужасающую историю смерти 10-летнего мальчика, в крови которого врачи обнаружили героин. Они пытались спасти ребенка в течение нескольких дней. Предположительно, наркотики несовершеннолетний нашел у своей 16-летней знакомой. На сегодня известно, что семья уже давно стояла на особом контроле, как находящаяся в социально опасном положении. Родители не справлялись со своими обязанностями, а ребенок употреблял спиртные напитки. Сам он стоял на учете в полиции в отделе по делам несовершеннолетних, поскольку неоднократно совершал правонарушения."Обязательно проведем совещание рабочее, соберем всех. Тут надо понять, тут либо кто-то где-то недоработал, либо нам не хватает каких-то механизмов, чтобы в этой ситуации вовремя оказать ребенку помощь. Его можно было, например, поместить в социально-реабилитационный центр «Росинка», специально для таких детей у нас есть в Пермском крае. Но мама не дала, ей предлагали, но она не дала согласие его туда поместить. И что делать в такой ситуации, когда мы понимаем, что ребенок явно находится в опасности, а его законные представители препятствуют в оказании такой специализированной помощи", - отметила Светлана Денисова, уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае.