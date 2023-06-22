Омбудсмен прокомментировала смерть 10-летнего мальчика от героина

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"Обязательно проведем совещание рабочее, соберем всех. Тут надо понять, тут либо кто-то где-то недоработал, либо нам не хватает каких-то механизмов, чтобы в этой ситуации вовремя оказать ребенку помощь. Его можно было, например, поместить в социально-реабилитационный центр «Росинка», специально для таких детей у нас есть в Пермском крае. Но мама не дала, ей предлагали, но она не дала согласие его туда поместить. И что делать в такой ситуации, когда мы понимаем, что ребенок явно находится в опасности, а его законные представители препятствуют в оказании такой специализированной помощи", - отметила Светлана Денисова, уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае.
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