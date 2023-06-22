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22 июня - День памяти и скорби
В этот же день в Пермской краевой библиотеке им. Горького откроется книжная экспозиция, посвященная дню начала Великой Отечественной войны (16+). На выставке читатели увидят очерки, документы и другие материалы, отражающие основные этапы и ключевые события предвоенного политического кризиса второй половины 1930-х гг. Документы позволяют дополнить представления о степени готовности СССР к войне летом 1941 года. Выставка будет работать до 11 июля в отделе социально-экономической литературы.
Специальный концерт, посвященный Дню памяти и скорби, пройдет в Органном зале Пермской краевой филармонии (6+). Концертную программу представит известный коллектив – Уральский государственный камерный хор под управлением народного артиста России, профессора Владислава Новика. Концерт откроется произведением, звучащим как клятва в вечной памяти, – «К вам, павшие» композитора Родиона Щедрина на стихи Александра Твардовского. Будут исполнены вокальные сочинения Сергея Рахманинова, Георгия Свиридова, Валерия Калистратова; незабываемые лирические песни советских композиторов, такие как «В землянке» Константина Листова, «Прощание» Тихона Хренникова, «Эх, дороги» Анатолия Новикова. В программу концерта включены духовные произведения, невероятные по красоте и глубине: молитва «Отче наш» Петра Ильича Чайковского и песнопение «Трисвятое» Антона Вискова. Событие начнется в 19.00 22 июня. Получить бесплатный билет можно в кассе филармонии.
В череду событий, приуроченных к 22 июня, также вошли более 50 мероприятий, который пройдут в муниципалитетах по всему Пермскому краю. В деревнях и селах состоятся церемонии возложения цветов и венков, будут зажжены памятные свечи, а в школах организуют «Уроки мужества» .
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