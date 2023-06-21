В День памяти и скорби в Перми выложат свечами силуэт танка
В этом году в память о павших героях во время Великой Отечественной войны свечи зажгут в амфитеатре на набережной Камы. Мероприятие начнется 22 июня в 21:30, принять участие в нем может любой желающий.
Предполагается, что активисты выложат свечами изображение танка Т-34. Напомним, 11 марта этого года исполнилось 80 лет с даты основания Уральского добровольческого танкового корпуса.
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