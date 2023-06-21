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В Перми услышали поэму для хора и оркестра "Камский мост"
Синтез симфонического оркестра и исполнителей хора "Млада" помогает эмоционально усилить и раскрыт смысл, который вложил в свою поэзию Владимир Радкевич, его стихи легли в основу произведения. Поэт большую часть жизни прожил в Перми, внеся большой вклад в развитие культуры.Артисты дадут серию концертов. Так, звучание и подачу уже оценила публика в Чердыни, где 16 июня прошел первый концерт на открытом воздухе, артисты выступали на Троицком холме.
Пермью "Камский мост" не ограничится. Впереди у артистов еще несколько городов Прикамья: 24 июня "Камский мост" можно услышать в Березниках в парке культуры и отдыха, а 25 июня в Соликамске в ДК "Бумажник".
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