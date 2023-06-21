В Перми услышали поэму для хора и оркестра "Камский мост"

Поэму для хора и оркестра "Камский мост" услышал пермский зритель. Концерт прошел в частной филармонии "Триумф". Ранее произведение исполнили в Чердыни. "Камский мост" уже называют современной музыкально-поэтической визиткой Перми и края. Сочинение помогает с помощью музыки осмыслить историю региона и его культурные традиции."О молодости" - так называется первая из 18 частей масштабного сочинения поэма для хора и оркестра "Камский мост", написанная композиторомПетром Куличкиным.Синтез симфонического оркестра и исполнителей хора "Млада" помогает эмоционально усилить и раскрыт смысл, который вложил в свою поэзию Владимир Радкевич, его стихи легли в основу произведения. Поэт большую часть жизни прожил в Перми, внеся большой вклад в развитие культуры.Артисты дадут серию концертов. Так, звучание и подачу уже оценила публика в Чердыни, где 16 июня прошел первый концерт на открытом воздухе, артисты выступали на Троицком холме.Пермью "Камский мост" не ограничится. Впереди у артистов еще несколько городов Прикамья: 24 июня "Камский мост" можно услышать в Березниках в парке культуры и отдыха, а 25 июня в Соликамске в ДК "Бумажник".