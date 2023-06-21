Победителям розыгрыша среди участников голосования по объектам благоустройства вручили велосипеды "Кама"

В этом году в голосовании приняло участие рекордное количество жителей – почти 83 тысячи человек. Это лучший результат за три года. Победил проект «Долина реки Данилиха» с результатом в 37429 голосов. В следующем году здесь появятся смотровые площадки, освещение, спортивные и детские игровые комплексы, скамейки, урны, дорожки и парковки для велосипедов. Как заботливый старший брат, Анатолий сперва сам тестирует транспортное средство, а затем помогает прокатиться на велосипеде сестренке Кате.Анатолий Никитин: "На нем сидишь как на мотоцикле, и он удобный, он красивый!"Новенькую «Каму» из лимитированной коллекции к 300-летию Перми семье Никитиных торжественно вручил глава города Алексей Дёмкин.Велосипед, всего их вручили три, стал главным призом за участие во всероссийском голосовании в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Каждый год сами жители решают, где станет красиво в первую очередь.В этом году в голосовании приняло участие рекордное количество жителей – почти 83 тысячи человек. Это лучший результат за три года. Победил проект «Долина реки Данилиха» с результатом в 37429 голосов. В следующем году здесь появятся смотровые площадки, освещение, спортивные и детские игровые комплексы, скамейки, урны, дорожки и парковки для велосипедов.Алексей Дёмкин, глава Перми: "В долине реки Данилиха будет сформирован и открыт новый экопарк. Спасибо за вашу активность, давайте вместе менять наш город, делать его краше, комфортнее".Краше и комфортнее, кстати, стал и подаренный велосипед. Легендарная «Кама» в новом обвесе стала более надежной. Неизменным остался классический красный цвет, форма руля и фирменный звонок.С владельцем новенькой «Камы» — ей станет младшая дочь Катя - в семье Никитиных определились. Теперь осталось выбрать маршрут для первой совместной велопрогулки.Вообще, подарок — актуальный, учитывая, что в городе обновляется инфраструктура. А значит, можно выстраивать новые и интересные веломаршруты.