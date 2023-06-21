В Перми на Коммунальном мосту закрыт пешеходный тротуар на въезд в город

С утра вновь большая пробка скопилась на пересечении улиц Спешилова и Маршала Жукова в Перми на подъезде к Коммунальному мосту. Впрочем, по сравнению с предыдущими днями пробки стали заметно меньше. По всей видимости, автомобилисты сумели перестроится и выбрали другие пути для объезда сложного участка. В настоящее время ремонт проводят на мосту ведут на двух полосах на въезд в город, ближе к правому берегу Камы. Движение по тротуару на въезд в город по правой стороне также ограничено. Впрочем, пока установленный знак не останавливает ни пешеходов, ни велосипедистов, ни самокатчиков.Подробности выяснял Сергей Овчинников.
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