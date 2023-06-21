В Прикамье определился пятый двукратный стобалльник

Ученик пермского лицея №10 Даниил Плотников стал пятым двукратным стобалльником в Пермском крае в нынешнем году. Об этом сообщили в региональном министерстве образования. Даниил получил высший балл по физике и русскому языку. До этого два экзамена на 200 баллов сдали выпускницы лицея №1 (Березники) Нина Шеина, Косинской школы Ирина Снигирева, учащиеся пермского лицея №1 Ярослава Лобанова и Анастасия Ощепкова. Нина и Ирина получили заветные 100 баллов по химии и русскому языку, а Ярослава и Анастасия на «отлично» написали литературу и русский язык.
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