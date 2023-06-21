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В Прикамье в этом году отремонтируют 19 мостов
Наталья Паршакова: "В ужасном состоянии был, торчали проволоки, были ямы, плиты вылазили. Засыпали неоднократно, но это все с утра засыпали, к вечеру это все обратно выбивалось. Мы только за то, что строят".
К работе подрядчик приступил 1 июня. Мост находится в черте поселка, поэтому во время ремонта решили сделать полноценные тротуары для пешеходов. Главная цель - все-таки безопасность.
Дмитрий Кузьмин, главный инженер компании-подрядчика: "Выполняются работы по полной разборке мостового полотна, замена балок пролетных строений крайних. Также демонтаж-монтаж балок существующих, устройство нового мостового полотна".
В двух километрах еще один мост, где также сейчас началась полноценная реконструкция. Вместе с переходами меняют и асфальтовое покрытие, все-таки эта дорога - самый быстрый и удобный путь к окружному центру.
Речку Карпаты в полном смысле даже рекой нельзя назвать, скорее ручей. А вот мост через нее получился даже длиннее, чем через Большую Усу — 53 метра, полноценное инженерно-техническое сооружение.
В прошлом году в рамках проекта «Мосты и путеводы» национального проекта «Безопасные и качественные дороги» было отремонтировано 11 объектов. В этом году по всему региону к этому списку добавится еще 19 пунктов. Кроме Куединского округа, сейчас приводят в порядок к мосты через Боровую, Челву, Березовую, Пизьву, Арий и другие.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Уверен, что мы справимся в установленные сроки. Поставлена задача Министерству транспорта контролировать подрядчиков и по срокам, и по качеству выполняемых работ. Считаю, что с реализацией этого проекта в регионе безопасность дорожного движения будет на порядок выше".
По плану, мост через Большую Усу строители должны сдать до 30 ноября. Но работы сейчас идут с опережением графика, и движение собираются открыть уже к началу осени.
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