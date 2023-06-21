В Прикамье в этом году отремонтируют 19 мостов

19 мостов отремонтируют в этом году в Пермском крае, заявили в Минтрансе. И речь не только о важных региональных трассах. Глубинке тоже уделено внимание. Работы не некоторых объектах уже ведутся. Например, в Куединском округе.Среди местных жителей, кому каждый день приходится ездить через Большую Усу, нет, пожалуй, ни одного, кто был бы против установки этих дорожных знаков объезда, на время ремонта моста. По словам Натальи, проезд по нему в последнее время был, как лотерея, где выигрыш - просто возможность остаться с целыми колесами.Наталья Паршакова: "В ужасном состоянии был, торчали проволоки, были ямы, плиты вылазили. Засыпали неоднократно, но это все с утра засыпали, к вечеру это все обратно выбивалось. Мы только за то, что строят".К работе подрядчик приступил 1 июня. Мост находится в черте поселка, поэтому во время ремонта решили сделать полноценные тротуары для пешеходов. Главная цель - все-таки безопасность.Дмитрий Кузьмин, главный инженер компании-подрядчика: "Выполняются работы по полной разборке мостового полотна, замена балок пролетных строений крайних. Также демонтаж-монтаж балок существующих, устройство нового мостового полотна".В двух километрах еще один мост, где также сейчас началась полноценная реконструкция. Вместе с переходами меняют и асфальтовое покрытие, все-таки эта дорога - самый быстрый и удобный путь к окружному центру.Речку Карпаты в полном смысле даже рекой нельзя назвать, скорее ручей. А вот мост через нее получился даже длиннее, чем через Большую Усу — 53 метра, полноценное инженерно-техническое сооружение.В прошлом году в рамках проекта «Мосты и путеводы» национального проекта «Безопасные и качественные дороги» было отремонтировано 11 объектов. В этом году по всему региону к этому списку добавится еще 19 пунктов. Кроме Куединского округа, сейчас приводят в порядок к мосты через Боровую, Челву, Березовую, Пизьву, Арий и другие.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Уверен, что мы справимся в установленные сроки. Поставлена задача Министерству транспорта контролировать подрядчиков и по срокам, и по качеству выполняемых работ. Считаю, что с реализацией этого проекта в регионе безопасность дорожного движения будет на порядок выше".По плану, мост через Большую Усу строители должны сдать до 30 ноября. Но работы сейчас идут с опережением графика, и движение собираются открыть уже к началу осени.