Пять ссузов края будут работать по программе «Профессионалитет»

Открылись приемные комиссии в средних учебных заведениях Пермского края. Пять из них будут работать по программе «Профессионалитет». Их студенты уже с первого курса попадают под опеку конкретного предприятия, на котором скорее всего и будут работать после успешного окончания учебы.Демонстрационный экзамен на оператора станка с ЧПУ — одно из главных испытаний для третьекурсников Пермского техникума профессиональных и информационных технологий имени Изгагина.У Василия Веверицы пока что в качестве самого первого испытания – подача документов. Молодому человеку только предстоит познакомиться с особенностями рабочих профессий.Василий Веверица: "Мне захотелось работа на заводе, тут есть профессия, действительно меня интересующая, я люблю работать с какой-то техникой и так далее".В техникумах и колледжах стартовала приёмная кампания, в том числе по программе «Профессионалитет», реализация которой в регионе осуществляется с 2022 года. По сути, это новый уровень среднего профессионального образования.«Профессионалитет» - это проект, направленный на молодежь, он позволят получить быстро знания и гарантированное трудоустройство.В этом году в проекте участвуют пять образовательных учреждений Прикамья, где работодатели сами формируют программы и выступают наставниками для подготовки специалистов в самых приоритетных для экономики региона отраслях: железнодорожной, химической, металлургии, сельского хозяйства и машиностроения.Галина Клюева, заместитель директора, руководитель подразделения по учебно-методической работе ГБПОУ «ПТПИТ»: "В этом году буквально с первого курса заключаются целевые договоры на практическую подготовку, где предприятие берёт на себя ответственность платить стипендию успешным студентам. Чем выше средний балл по итогам сессии, тем выше стипендия".Также за счёт грантов «Профессионалитета» средние специальные учебные заведения могут обновить материально-техническую базу.Например, одна из мастерских, где ребята обучаются работе со станками ЧПУ. Это площадка ничем не отличается от серьезного производства. Именно здесь от теории переходят к практике.Благодаря в том числе нацпроекту «Образование», краевые власти нацелены на устранение дефицита рабочих кадров и повышение престижа профессионального образования. Василий Веверица свой выбор уже сделал. Выбрал направление «оператор станков с ЧПУ». Приёмная кампания в техникумах и колледжах продлится до 15 августа включительно.