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На видеосервисе «Wink» вышла первая серия отечественного сериала «Ухожу красиво»
Цифровой видеосервис «Wink » от «Ростелекома» входит в топ-3 российских онлайн-кинотеатров по количеству подписчиков. Он обладает преимуществами интерактивного телевидения, в котором более 300 телеканалов и онлайн-кинотеатра с широчайшей коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента. Есть аудиокниги и караоке. Сервис доступен на экранах домашнего телевизора, смартфоне, ноутбуке и компьютере. В 2023 году специалисты отмечают рост медиапотребления именно российских сериалов и фильмов. Поэтому своим клиентам «Ростелеком» предлагает лучшие отечественные новинки, а также способ сэкономить на услугах связи.
Анна Сюзева, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "В честь 300-летия Перми компания «Ростелеком» решила сделать эту платформу ещё более популярной среди горожан и вывела новую линейку тарифных планов «Юбилейный». При подключении к тарифному плану «Юбилейный» наши клиенты могут оформить подписку «Wink 5 в 1», которая даёт возможность смотреть фильмы и сериалы на пяти популярных онлайн кинотеатрах: «Wink», «Медиатека», «Море ТВ», «Старт» и «Viju».
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