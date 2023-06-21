На видеосервисе «Wink» вышла первая серия отечественного сериала «Ухожу красиво»

На видеосервисе «Wink» от «Ростелекома» вышла первая серия отечественного сериала «Ухожу красиво». Режиссировать проект кинокомпания «Вселенная кино» пригласила лауреата премии «Золотой Орел» Мишу Полякова, известного по таким картинам, как «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» и «Секреты семейной жизни». 10-серийная экшн-комедия с элементами черного юмора расскажет о перевоплощении нерадивого оперуполномоченного, его сыграл Владимир Яглыч, в бесстрашного супергероя. Фильм пополнит оригинальную линейку «Wink» от «Ростелекома». А жители Перми первую серию посмотрели на день раньше. Предпоказ состоялся накануне на «Часовом заводе». Каждый вторник будет выходить по две новые серии.Алёна Пахомова, директор культурного пространства «Часовой завод»: "Мы очень рады сотрудничеству с компанией «Ростелеком», благодаря этой нашей дружбе родился проект, в котором наши зрители могут видеть лучшие русские сериалы первыми в стране. Присоединяйтесь к нам, присоединяйтесь к просмотру".Цифровой видеосервис «Wink » от «Ростелекома» входит в топ-3 российских онлайн-кинотеатров по количеству подписчиков. Он обладает преимуществами интерактивного телевидения, в котором более 300 телеканалов и онлайн-кинотеатра с широчайшей коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента. Есть аудиокниги и караоке. Сервис доступен на экранах домашнего телевизора, смартфоне, ноутбуке и компьютере. В 2023 году специалисты отмечают рост медиапотребления именно российских сериалов и фильмов. Поэтому своим клиентам «Ростелеком» предлагает лучшие отечественные новинки, а также способ сэкономить на услугах связи.Анна Сюзева, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "В честь 300-летия Перми компания «Ростелеком» решила сделать эту платформу ещё более популярной среди горожан и вывела новую линейку тарифных планов «Юбилейный». При подключении к тарифному плану «Юбилейный» наши клиенты могут оформить подписку «Wink 5 в 1», которая даёт возможность смотреть фильмы и сериалы на пяти популярных онлайн кинотеатрах: «Wink», «Медиатека», «Море ТВ», «Старт» и «Viju».