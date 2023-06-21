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В Перми пройдет Всероссийская ярмарка трудоустройства
Федеральный этап первой Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа в России. Время возможностей. Строим будущее» пройдет в Перми 23 июня на площадке конгрессно-выставочного центра «Пермь-Экспо» по адресу: г. Пермь, шоссе Космонавтов, 59. В рамках события в очном режиме свои вакансии представят более 150 предприятий и организаций региона. Они предложат гостям свыше 30 тыс. вакансий. Среди участников ярмарки – ведущие промышленные компании региона: ОДК-Пермские моторы, Пермский пороховой завод, АО «ОДК-СТАР», АО «ОДК-Авиадвигатель», ООО «Завод железобетонных изделий и конструкций «Стройиндустрия», ООО «Камский кабель», ПАО «Ростелеком», ООО «Еврохим-УКК», ПАО «Уралкалий», АО «Метафракс Кемикалс», АО «Пермский мукомольный завод», Кондитерская фабрика «Пермская», ООО «Живая вода», ООО «Пермагробизнес», АО «Покровский хлеб», АО «Тандер» (сеть магазинов «Магнит»), Пермская печатная фабрика – филиал акционерного общества «Гознак» и многие другие.Как рассказали в Центре занятости населения Пермского края, ярмарка – это способ познакомиться с актуальными и востребованными профессиями в регионе, пройти первичное собеседование и выбрать работодателя с подходящими условиями труда.
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