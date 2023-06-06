Центр Перми украшают архитектурной подсветкой

Архитектурной подсветкой в центре Перми украсили уже 62 дома. В первую очередь это здания на Комсомольском проспекте, улицах Ленина и Петропавловской. Галина Мымрина - управляющая домом Комсомольский проспект, 8. Когда речь зашла об архитектурной подсветке на фасаде, необходимо было донести до жильцов – как всё будет работать.Галина Мымрина, управляющая ТСЖ «Комсомольский проспект, 8»: "Мы провели ряд собраний, где были пояснения, что электроэнергия будут подаваться городом, освещение не будет бросаться в окна".Так дом выглядит ночью в купе с другими зданиями и в целом с обновленной улицей. На сегодняшний день в краевой столице к 300-летию уже подсвечены 62 дома.Городские власти продолжают заниматься комплексным благоустройством Комсомольского проспекта и прилегающих улиц. У Пермской женской учительской семинарии тоже скоро появится светодизайн, что только усилит внимание к объекту со стороны горожан и туристов.Фасад здания, что выходит на Комсомольский проспект, уже оборудован специальным профилем, на него в будущем будут крепить светильники. Важно, что сама конструкция окрашена в цвет строения, чтобы смотрелось гармонично, не только ночью, но и в дневное время суток.В «Пермблагоустройстве» рассказали, что подсветка запускается автоматически с освещением города и включается-отключается вместе с уличными фонарями. Также в зависимости от праздников можно менять цвет. Например, в День города в приоритете будут цвета флага России.Вадим Васильев, заместитель директора МКУ «Пермблагоустройство»: "Контракты заключены таким образом, что подрядчик несёт ответственность за сохранность фасадов, и в дальнейшем содержание этой архитектурной подсветки будет осуществляться за счет города, в том числе оплата электроэнергии".В планах до сентября – архитектурная подсветка должна присутствовать на 87 зданиях Комсомольского проспекта, части улицы Ленина и Петропавловской. То, что пока ещё не оборудовано светильниками – в работе, а где-то ещё ведутся переговоры с собственниками. Однако, юбилей не за горами, а шанс украсить Пермь, причем не только к празднику, но и на долгие годы, выдастся не скоро.