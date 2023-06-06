Пермякам показали драгоценности Прикамья в эпоху Средневековья

В торговой галерее ювелирной компании «Сереброника» собрались любители истории родного края. Темой обзора стали драгоценности Прикамья в эпоху Средневековья. Участники познакомились с результатами археологических раскопок, даже смогли примерить воссозданные мастерами элементы средневекового костюма. Все средства, полученные от благотворительного мероприятия, будут переданы в поддержку Пермского археологического научного сообщества.Юлия Подосёнова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ПФИЦ УрО РАН: "Ювелирные изделия сделаны непосредственно по оригиналам средневековых ювелирных изделий, которые изготавливались на территории Пермского Предуралья более тысячи лет назад. Наверно, одна из главных наших задач сотрудничества с «Сереброникой» - это популяризация истории как культурного наследия Пермского края".Место проведения выбрано не случайно. Мастера «Сереброники» вложили немало сил в воссоздание древних ювелирных технологий. Компания выступает как производственная площадка. Для нужд прикладной науки здесь удалось создать реплики археологических артефактов с соблюдением всех технологических этапов. Работы пермских мастеров сегодня занимают места в тематических музейных экспозициях страны.Андрей Саламатин, директор ювелирной компании «Сереброника»: "Когда мы реконструируем изделие, нам важно передать не только форму, нам нужно передать дух эпохи, предназначение и миссию украшения, исполнить так, как это было задумано древними мастерами. Мы замечательно подготовились к юбилею родного города. Пять ювелирных коллекций, и мы не собираемся останавливаться. Мы родному городу и краю будем посвящать все новые и новые коллекции. И это начало следующей коллекции".