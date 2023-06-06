Пермякам показали драгоценности Прикамья в эпоху Средневековья
Юлия Подосёнова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ПФИЦ УрО РАН: "Ювелирные изделия сделаны непосредственно по оригиналам средневековых ювелирных изделий, которые изготавливались на территории Пермского Предуралья более тысячи лет назад. Наверно, одна из главных наших задач сотрудничества с «Сереброникой» - это популяризация истории как культурного наследия Пермского края".
Место проведения выбрано не случайно. Мастера «Сереброники» вложили немало сил в воссоздание древних ювелирных технологий. Компания выступает как производственная площадка. Для нужд прикладной науки здесь удалось создать реплики археологических артефактов с соблюдением всех технологических этапов. Работы пермских мастеров сегодня занимают места в тематических музейных экспозициях страны.Андрей Саламатин, директор ювелирной компании «Сереброника»: "Когда мы реконструируем изделие, нам важно передать не только форму, нам нужно передать дух эпохи, предназначение и миссию украшения, исполнить так, как это было задумано древними мастерами. Мы замечательно подготовились к юбилею родного города. Пять ювелирных коллекций, и мы не собираемся останавливаться. Мы родному городу и краю будем посвящать все новые и новые коллекции. И это начало следующей коллекции".
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