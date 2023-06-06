Подведены итоги онлайн-голосования за приоритетные проекты благоустройства на 2024 год

Подведены итоги III Всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства, которое проходило с 15 апреля по 31 мая включительно. В этом году в нем приняли участие более 255 тыс. жителей Пермского края. В Прикамье на голосование было вынесено 30 объектов из 13 муниципальных образований. Их перечень формировался муниципальными образованиями с учетом предложений жителей.В Перми победил проект благоустройства долины р. Данилиха. Его поддержали 37,4 тыс. жителей краевой столицы, а всего же за объекты благоустройства в Перми проголосовало 80 тыс. человек.В Чайковском победил проект благоустройства пешеходной зоны по ул. Ленина на участке от речного вокзала до площади Карла Маркса. Им предусмотрены работы по устройству пешеходных дорожек, уличного освещения, установке малых архитектурных форм, озеленению территории и устройству заездных карманов.Жители Чернушки большинством голосов поддержали преображение Бульвара культуры. В администрации округа рассказали, что в следующем году там будет проведен ремонт тротуаров, расширена автопарковка, обустроены места отдыха с цветочными вазонами и парковыми навесами.В Березниках и Осе большинством голосов жители выбрали следующие этапы работ по преображению «Тропы Здоровья» и «Ярморочной площади» (соответственно). А более 11,3 тыс. жителей Кунгура проголосовали за проект обновления ул. Карла Маркса.Победителями признаны также проекты: Сквер «Ленин ART» в Чусовом, Павловская аллея по ул. Ленина в Очере, сквер им. П.М. Пелиха в Добрянке, Инженерный сквер в Полазне и Городской парк в Соликамске. В Лысьвенском, Краснокамском и Кудымкарском округах определены внешние облики обновляемых пространств.