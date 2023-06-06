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Жители микрорайона Центральная усадьба живут без воды больше недели
Кристина Андреева: "Берем ребеночка и моем теплой водичкой".
А перед этим нужно набрать воду на улице, занести ведра и разогреть. В доме на Бобруйской пермячка Кристина Андреева живет без воды уже вторую неделю.
Кристина Андреева: "Нет воды, не журчит. Недели две, наверно. Еще и платим за воду, но непонятно, за что платить".
Краны в домах пустуют во всем районе, говорят люди. В местном магазине питьевая вода теперь — самый ходовой товар.
"Заказываем, но у нас тоже воды не хватает. Хоть и стараемся больше заказывать. До этого заказывали 5-литровые четыре штуки, на этот раз уже десять".
Стоимость — 68 рублей за пятилитровую бутылку.
Еще один источник воды в микрорайоне Центральная усадьба - местный пруд, где люди купаются и рыбачат. Пить эту воду нельзя, использовать можно только для полива.
Так как микрорайон не подключен к городскому водопроводу, вода здесь добывается централизованно из скважины. Насос в ней и пришел в негодность на прошлой неделе, говорит руководитель «Пермводоканала», отвечающего за подачу ресурса.
Константин Нецветаев, директор МП «Пермводоканал»: "Вот это насос, он опускается в воду. Нужно было выждать время, чтобы провести видеодиагностику, чтобы муть в воде устоялась. Сегодня насос заменим, вода должна появиться".
Пока же на территории организован подвоз воды. Машины дежурят с 10.00 утра до 22.00 вечера.
Порой и этого мало — приходится ездить повторно. Желающих набрать воды достаточно.
Наталья Сятчихина: "Конечно, тяжело. Ни покушать сварить, ни дома убраться. Вода — это же всё. Как без воды… сами представьте!"
Пока в «Пермводоканале» устраняют поломку, людям приходится добывать воду по старике — ходить с ведрами до ближайшего подвоза.
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