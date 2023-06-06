Жители микрорайона Центральная усадьба живут без воды больше недели

К ночи обещали вернуть воду в дома жителей пермского микрорайона Центральная усадьба. Коммунальная авария здесь произошла больше недели назад, с тех пор тысяча человек были вынуждены сидеть при полной засухе.Кристина Андреева: "Берем ребеночка и моем теплой водичкой".А перед этим нужно набрать воду на улице, занести ведра и разогреть. В доме на Бобруйской пермячка Кристина Андреева живет без воды уже вторую неделю.Кристина Андреева: "Нет воды, не журчит. Недели две, наверно. Еще и платим за воду, но непонятно, за что платить".Краны в домах пустуют во всем районе, говорят люди. В местном магазине питьевая вода теперь — самый ходовой товар."Заказываем, но у нас тоже воды не хватает. Хоть и стараемся больше заказывать. До этого заказывали 5-литровые четыре штуки, на этот раз уже десять".Стоимость — 68 рублей за пятилитровую бутылку.Еще один источник воды в микрорайоне Центральная усадьба - местный пруд, где люди купаются и рыбачат. Пить эту воду нельзя, использовать можно только для полива.Так как микрорайон не подключен к городскому водопроводу, вода здесь добывается централизованно из скважины. Насос в ней и пришел в негодность на прошлой неделе, говорит руководитель «Пермводоканала», отвечающего за подачу ресурса.Константин Нецветаев, директор МП «Пермводоканал»: "Вот это насос, он опускается в воду. Нужно было выждать время, чтобы провести видеодиагностику, чтобы муть в воде устоялась. Сегодня насос заменим, вода должна появиться".Пока же на территории организован подвоз воды. Машины дежурят с 10.00 утра до 22.00 вечера.Порой и этого мало — приходится ездить повторно. Желающих набрать воды достаточно.Наталья Сятчихина: "Конечно, тяжело. Ни покушать сварить, ни дома убраться. Вода — это же всё. Как без воды… сами представьте!"Пока в «Пермводоканале» устраняют поломку, людям приходится добывать воду по старике — ходить с ведрами до ближайшего подвоза.