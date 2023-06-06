Следователи проверяют информацию о систематическом избиении малышей в детсаду № 419

В Следственном комитете начали проверку информации о систематическом избиении малышей в детском садике № 419, расположенном в пермском микрорайоне Садовый. Родители говорят, что к ребятам неоднократно применяла силу и оскорбляла их одна из воспитательниц. Продолжалось это чуть ли не полгода, в итоге дети просто отказывались идти в группу из-за постоянного испуга.Ирина Незнамова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю: "Следственными органами Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю по размещенным в средствах массовой информации сведениям об истязаниях воспитателем детей в детском саду города Перми организована доследственная проверка. В настоящее время следователями территориального следственного отдела проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет дана надлежащая правовая оценка ситуации и принято процессуальное решение. Проведение процессуальной проверки находится на личном контроле руководителя СУ СК РФ по Пермскому краю Дениса Валерьевича Головкина".