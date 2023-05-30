Юбилейный год: как реализуется программа "Пермь-300"
Рассказали на встрече об инфраструктурной программе «Пермь 300», в неё входит 240 объектов, более сотни из них сдано, часть находится на грани ввода, где-то строительство только началось, при этом речь идёт и о таких объектах, которые определяют развитие Перми на годы вперёд. Это и строительство новой Пермской художественной галереи, детской музыкальной школы, инфекционной больницы, межвузовского кампуса мирового уровня и многое другое.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы понимали, что большие, крупные проекты, они за год, за два не создаются, и мы будем их в какой-то части дореализовывать и после 2023 года. Основные инфраструктурные проекты, мы знаем, что они все обеспечены финансированием, они запущены, и будут большей частью закончены в 2023 году".
Событийная линейка «Пермь 300» включает в себя более 300 мероприятий, в том числе, 19 флагманских. Среди них фестиваль «Оружие Победы», в рамках которого запланировано несколько событий, и выступит группа «Любэ», авиашоу «Крылья Пармы», летний фестиваль «Город встреч», который так же разбит на 16 мероприятий и завершится фееричным гала-шоу в конце августа. Это всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок», открытие памятных знаков.
Наталья Галкина, заместитель главы регионального оргкомитета «Пермь - 300»: "Событийная линейка была создана вместе с жителями, в том числе мы собирали всё наследие, всё прекрасное, все замечательные мероприятия, которые уже проходили в Перми, и мы хотим обратить на это внимание".
По сути, 300-летие краевого центра - это не просто конкретная дата и непосредственно праздник, это и возможность привлечь серьёзные ресурсы для преобразования краевой столицы. Это строительство учебных заведений, учреждений здравоохранения и культуры, новых магистралей и многое другое.
Настоящий путеводитель по событиям юбилейного года - сайт «Пермь 300», официальный портал юбилея краевой столицы, все желающие могут найти здесь массу полезной информации: отчёты о том, что уже было, сведения о грядущих мероприятиях, которых, на самом деле, очень много.
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