Губернатор Прикамья проинспектировал ход работ на важных пермских стройках

Поликлиника на улице Ленина, манеж «Спартак» и новая сцена ТЮЗ - губернатор Дмитрий Махонин сегодня инспектировал ход работ на важных пермских стройках. Везде ему доложили - объекты близки к завершению.Для главы региона Дмитрия Махонина ТЮЗ - это также знаковый объект, и все работы на нем должны быть завершены вовремя.В градостроительстве важен тот же принцип, что и в медицине, главное не навредить. Вот и при реконструкции Театра юного зрителя, несмотря на расширение площадей, основной доминантой должен остаться знакомый каждому пермяку особняк Любимовой, построенный еще на рубеже 19-20 веков.Реконструкция легкоатлетического манежа «Спартак» также близка к завершению. Закончена самая сложная и дорогостоящая часть — укладка профессионального покрытия на беговых дорожках. Работы обещают закончить уже к концу лета.Поликлиника в Ленинском районе Перми - долгожданный объект для многих жителей. Но уже скоро можно будет приступать к генеральной уборке, и переходить к процессу лицензирования.Антон Плаксин, руководитель ГКУ ПК «УКС Пермского края»: "Мы вышли практически на финишную прямую, проводятся пуско-наладочные работы, основное медицинское оборудование на объекте установлено".Несмотря на то, что подрядчики на объекте менялись несколько раз, теперь есть четкая уверенность, что поликлиника будет сдана.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы сегодня посмотрели финал строительства поликлиники в Ленинском районе, долгожданный объект, знаю, как его ждут люди. Конечно, были сложности. Могу констатировать, что все строительные работы завершены".Для Перми весь 2023 год юбилейный. Вот и важные социальные объекты сдают не к конкретной дате, а по мере готовности, в том числе и благодаря строгому контролю за ходом строительства.