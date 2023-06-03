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Губернатор Прикамья проинспектировал ход работ на важных пермских стройках

Поликлиника на улице Ленина, манеж «Спартак» и новая сцена ТЮЗ - губернатор Дмитрий Махонин сегодня инспектировал ход работ на важных пермских стройках. Везде ему доложили - объекты близки к завершению.
Для главы региона Дмитрия Махонина ТЮЗ - это также знаковый объект, и все работы на нем должны быть завершены вовремя.
В градостроительстве важен тот же принцип, что и в медицине, главное не навредить. Вот и при реконструкции Театра юного зрителя, несмотря на расширение площадей, основной доминантой должен остаться знакомый каждому пермяку особняк Любимовой, построенный еще на рубеже 19-20 веков.
Реконструкция легкоатлетического манежа «Спартак» также близка к завершению. Закончена самая сложная и дорогостоящая часть — укладка профессионального покрытия на беговых дорожках. Работы обещают закончить уже к концу лета.
Поликлиника в Ленинском районе Перми - долгожданный объект для многих жителей. Но уже скоро можно будет приступать к генеральной уборке, и переходить к процессу лицензирования.
Антон Плаксин, руководитель ГКУ ПК «УКС Пермского края»: "Мы вышли практически на финишную прямую, проводятся пуско-наладочные работы, основное медицинское оборудование на объекте установлено".
Несмотря на то, что подрядчики на объекте менялись несколько раз, теперь есть четкая уверенность, что поликлиника будет сдана.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Мы сегодня посмотрели финал строительства поликлиники в Ленинском районе, долгожданный объект, знаю, как его ждут люди. Конечно, были сложности. Могу констатировать, что все строительные работы завершены".
Для Перми весь 2023 год юбилейный. Вот и важные социальные объекты сдают не к конкретной дате, а по мере готовности, в том числе и благодаря строгому контролю за ходом строительства.

Опубликовано: 03.06.2023 в 11:00 в рубрике - Вести Пермь

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