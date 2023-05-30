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В Чайковском прошёл экстремальный забег на трамплин TOP OF THE HILL
По итогу мужского забега пьедестал разделили жители Удмуртии и Самары. Лидер забега - Андрей Шкляев, принимает участие уже в 5-й раз. Второе место заслуженно досталось Юрию Исмаилову, а третью строку рейтинга занял Алексей Бабушкин. У женщин первой покорила вершину пермячка Марина Пашкова, на втором месте Ульяна Шарикова (Уфа), на третьем – Анастасия Козина (Сочи).
Самым зрелищным событием забега стала эстафета пожарных — и здесь пермякам не было равных. Первенствовала одержала команда 11 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Пермскому краю (г.Чайковский).
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