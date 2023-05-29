Строительство тоннеля через Транссибирскую магистраль ведется круглосуточно

В Перми в районе площади Гайдара строители начали выемку грунта из тоннельного просвета под железнодорожными путями Транссибирской магистрали. Это наиболее важный и ответственный этап - работа идет круглосуточно.По плану краевых властей и губернатора Дмитрия Махонина лично, новые тоннели в количестве двух, должны снизить или свести к нулю уровень дорожных заторов, то есть дать дополнительный выезд со стороны Перми-2 и площади Гайдара на новую автомагистраль ул. Строителей, и далее - на Парковый и Красавинский мост.Технически все давно отработано."Разрабатывается забой на два метра, устанавливается металлическая рама. Она раскрепляется, разваривается к трубам защитного экрана, дальше снова разрабатывается забой на 2 метра. Таким макаром разрабатывается вся проходка", - рассказал старший прораб Алексей Чекин. Всего нужно поставить 19 таких рам. Оба тоннеля строятся полностью за счет средств краевого бюджета, и это не единственная такая стройка.Параллельно ведется строительство второго и третьего этапов ул. Строителей, выезда с промузла Осенцы, возведение первого этапа трассы ТР-53, продление ул. Крисанова."Задача, которую мы перед собой ставили еще в 20-м году, чтобы через несколько лет из любой точки краевой столицы можно было за 20 минут добраться до точки назначения", - отмечает губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.Сегодня везде работают в графике, в том числе в тоннелях под Транссибирской магистралью. Сейчас на объекте продолжается активная выемка грунта, свет в конце тоннеля мы увидим примерно через 3 месяца.