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Троих жителей Перми будут судить за кражу 49 велосипедов
По данным следствия, фигуранты в период с мая прошлого года по январь текущего похищали велосипеды с парковок и лестничных площадок многоквартирных домов, расположенных на территории краевой столицы. В случае, если двухколесный транспорт был пристегнут противоугонным тросом, злоумышленники перерезали его ножницами для резки металла.
"На счету мужчины 28 эпизодов противоправной деятельности, у 22-летней пермячки — 24, а третья обвиняемая участвовала только в одной краже. Похищенные 49 велосипедов злоумышленники сбыли прохожим, а вырученными деньгами распорядились по своему усмотрению. Общий ущерб, причиненный 47 потерпевшим, составил свыше одного миллиона рублей", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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