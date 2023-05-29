Кубок Гагарина: в Пермь привезли главный хоккейный трофей России

Главный хоккейный трофей России — Кубок Гагарина - показали в Перми. В эту субботу, в фойе УДС «Молот» все желающие могли сфотографироваться с кубком, а также взять автограф у Николая Макарова. Бывший воспитанник хоккейной школы «Молот», а сейчас защитник ЦСКА, завоевал почетный трофей в этом году вместе с армейской командой.Согласно регламенту турнира, игроки команды-победительницы могут продемонстрировать кубок в родном городе. Николай Макаров является серебряным призером юниорского чемпионата мира-2021, серебряным призером Кубка Харламова, обладателем Кубка Гагарина 2023 года. Со стойкостью спортсмена в течении двух часов- улыбался на каждом фото и подписывал именные открытки болельщикам всех возрастов.
Николай Макаров, обладатель Кубка Гагарина 2023 года: "Мечта любого хоккеиста привезти в родной город Кубок. Вообще, людям желаю развивать хоккей в нашем городе. Я очень хочу, чтобы наш «Молот» играл в КХЛ, а так, молодым ребятам просто заниматься, не отвлекаться ни на что. Работать и всё получится".
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