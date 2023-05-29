В Прикамье разработан робот-тренажер для будущих стоматологов

Пермские ученые из политеха и медицинского университета при содействии московских коллег разработали робота-тренажера для студентов стоматологов. Главная его техническая изюминка находится во рту. Это челюсть с зубами, снабженная массой сенсоров, а также несколько микрокамер. Все вместе это позволяет следить за действиями учащегося и указывать на неточности. Анализирует собранную информацию нейросеть. При этом мозг робота снабжен программой, которая имитирует поведение пациента на приеме. В арсенале эмоций есть радость, удивление, боль и гнев. Тем самым будущий стоматолог тренирует не только основные профессиональные навыки, но и учится правильному общению с пациентами.Александр Южаков, заведующий кафедры автоматики и телемеханики ПНИПУ: "Вы выполняли процедуру — ему стало больно, он стал злым. Потом вы что-то ему сделали, ему стало приятно — начинает улыбаться. Все, как вы пропишете. Вот это как раз и есть основная задача обучающихся врачей. Потому что, как известно, очень много стоматологов не идут работать по специальности, потому что не умеют общаться с пациентами».