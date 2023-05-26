МЧС: в Прикамье ожидаются сильный ветер и град

← В Перми продолжаются гидравлические испытания теплосетей
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← В Перми продолжаются гидравлические испытания теплосетей
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02.05.2023 в 20:39
27.04.2023 в 17:20
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В Перми продолжаются гидравлические испытания теплосетей
В Прикамье задержан очередной курьер телефонных мошенников
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На горячую линию «122» теперь можно обратиться по вопросам социальной помощи
В выходные в Мотовилихе несколько десятков домов останутся без воды
Каникулы: загородный лагерь "Салют" первым в Прикамье принял ребят
В Перми пройдет торжественное открытие фестиваля "Российская студенческая весна"
В Прикамье женщина похитила племенного бычка
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