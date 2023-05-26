В Перми продолжаются гидравлические испытания теплосетей

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» с 29 мая начинают проверку теплосетей на прочность и плотность для части зданий Перми. Согласно законодательству, о сроках отключений горячей воды жителей обязаны предупреждать УК и ТСЖ. «Опрессовки» уже завершены в микрорайоне Садовый, для части домов Свердловского и Кировского районов Перми.На этой неделе специалисты приступили к проверке теплосетей, в том числе, в микрорайонах Кондратово, Кислотные дачи, Заостровка, Владимирский.С 29 мая начинается очередной этап гидравлических испытаний в части микрорайона Закамск, а также центральной части города.Всего в краевой столице будет проверено 2056 км теплосетей, по которым тепло и горячая вода поступают в жилые дома и социальные объекты. В случае возникших вопросов люди могут обратиться в Тепловую справочную службу по телефону 8 (342) 259-39-98.