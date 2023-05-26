В Перми прошел турнир по дзюдо имени Алексея Шварёва. На татами вышли спортсмены 2012-2013 годов рождения, последний набор тренера, который год назад погиб в ходе специальной военной операции.Захват, бросок, удержание - три кита, на которых стоит борьба дзюдо- в спортзале отрабатывают годами. Но навык закладывает первый тренер. Таким для 10-летнего Саввы Руднева был мастер спорта СССР Алексей Шварёв. Его памяти посвящён городской турнир.Савва Руднев: "Я занимаюсь три года. Алексея Рафаэльевича помню. Я хочу одержать хотя бы пару побед".Ветеран двух чеченских компаний, Алексей Шварёв, присоединился к специальной военной операции добровольно. Погиб 25 мая 2022 года. Награждён Орденом Мужества РФ посмертно.Евгений Свечников, тренер МАУ СШОР по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан»: "Другу, товарищу, тренеру, коллеге, который погиб у нас на специальной военной операции. Который изъявил желание защитить нашу родину и поехал. Ровно год назад это произошло. Сегодня мы решили сделать этот турнир традиционным, ежегодным".На татами ребята 2012-2013 годов рождения - последний набор Алексея Шварёва. К воспитанникам мотовилихинского отделения спортшколы «Пермский Кодокан» присоединились сверстники со всего города.Трио Шварёв- Свечников- Радостев дружили с детства. Занимались дзюдо в одной секции. Спустя много лет вернулись на татами в качестве тренеров. Более 20 лет отдали городской школе олимпийского резерва, теперь это СШОР «Пермский Кодокан».Павел Радостев, тренер МАУ СШОР по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан»: "Всё время по жизни шли. Тренер был, особенно детей любил очень сильно, и дети ему отвечали тем же самым. Сам по себе такой человек очень был отзывчивый, благодушный, весёлый".Много лет отряд «Дзюдо» совмещает свой тренировочный график с программой 1 смены в пермском лагере «Салют». Не спортом единым- никому не уступают в творческих конкурсах. Утренние маршброски длиной в километр пройдут уже без тренера- воспитателя Алексея Шварёва.Турнир Алексея Шварёва завершает соревновательный сезон для спортсменов 2013 года рождения. Дальше нужно сдать все зачёты. Впереди учебно- тренировочный сбор в оздоровительном лагере, который формирует общефизический запал спортсменов на весь ближайший год.