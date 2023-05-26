В Прикамье задержан очередной курьер телефонных мошенников

В Губахе телефонные мошенники обманули 84-летнюю женщину. На стационарный телефон ей позвонил незнакомый мужчина, который представился следователем и сообщил, что ее сноха совершила ДТП, в результате чего пострадала молодая девушка. Мужчина стал убеждать женщину в том, что ей необходимо заплатить денежные средства в целях возмещения ущерба, причиненного ее родственницей. Пенсионерка сама сообщила, что все ее сбережения - 250 тысяч рублей.Лжеследователь попросил подготовить их и передать мужчине, который придет к ней. Через несколько минут после окончания телефонного разговора к двери ее квартиры пришел незнакомый парень. Ему пенсионерка передала все свои сбережения. В этот момент в подъезде проходили соседи, которые, узнав о произошедшем, забили тревогу и позвонили в полицию."В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан на территории Губахи. Им оказался 25-летний житель пос. Юго-Камский Пермского района. Задержанный признался в содеянном и рассказал, что в одном из мессенджеров он нашел работу, заключающуюся в получении от жителей Пермского края наличных денежных средств, которые он впоследствии по указанию «работодателя» должен переводить на банковский счет через терминал, а процент от полученных денег в качестве заработной платы оставлять себе. В тот момент, когда фигурант собирался положить деньги на счет, его задержали сотрудники полиции. Похищенная сумма в полном объеме была изъята", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.