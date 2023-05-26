В Прикамье задержан очередной курьер телефонных мошенников
Лжеследователь попросил подготовить их и передать мужчине, который придет к ней. Через несколько минут после окончания телефонного разговора к двери ее квартиры пришел незнакомый парень. Ему пенсионерка передала все свои сбережения. В этот момент в подъезде проходили соседи, которые, узнав о произошедшем, забили тревогу и позвонили в полицию.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан на территории Губахи. Им оказался 25-летний житель пос. Юго-Камский Пермского района. Задержанный признался в содеянном и рассказал, что в одном из мессенджеров он нашел работу, заключающуюся в получении от жителей Пермского края наличных денежных средств, которые он впоследствии по указанию «работодателя» должен переводить на банковский счет через терминал, а процент от полученных денег в качестве заработной платы оставлять себе. В тот момент, когда фигурант собирался положить деньги на счет, его задержали сотрудники полиции. Похищенная сумма в полном объеме была изъята", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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