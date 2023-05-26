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В Перми пройдет «Библионочь-2023»
27 мая пермские муниципальные библиотеки приглашают зрителей на набережную Камы. 13.00 до 22.00 для пермяков будут работать сценическая и лекционная площадки, отдельно пройдет интерактивная программа для детей.
Программа «Читаем вместе» развернется в трех локациях, для пермяков будут работать сценическая и лекционная площадки, отдельно пройдет интерактивная программа для детей. Пермяки услышат джазовые композиции, произведения для духовых инструментов и саксофона, бардовские песни. Завершающим событием станет показ фрагментов пластического спектакля «Река жизни» от хэдлайнера программы – театра танца «New Vision».
В 18.00 начнется презентационный показ фильма «Самолет – слово пермское» о футуристе и авиаторе Василии Каменском. После показа состоится встреча с участниками креативной группы киноальманаха «Молотов Коктейль». В рамках встречи «Пермь на Каме: 300 лет…» - с архитектором и реставратором Геннадием Воженниковым.
В детской развлекательной программе «Читай - компания» принимают участие аниматоры в образах литературных персонажей из произведений пермских писателей.
Вечером, с семи часов, на набережной будет звучать музыкальная программа «Иду в поход» ведущего актера Театра-Театра Альберта Макарова.
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