В Перми пройдет «Библионочь-2023»

Ежегодная акция «Библионочь» в 2023 году пройдет в России уже в 12-й раз. Библиотеки представят специальную программу: творческие мастер-классы, экскурсии, лекции, встречи с писателями, поэтические чтения, книжные ярмарки. Мероприятия в библиотеках пройдут в пятницу, 26 мая, и в субботу, 27 мая. В библиотеке им Горького с 17:00 до 22:00 запланированы мастер-классы, концерты, игры и викторины, лекции, выставки. На мастер-классах гости смогут научиться латиноамериканским танцам, древнерусскому письму в технике каллиграфии, изготовлению книжки-малютки с использованием техники «Лонгстич», услышать лекции, поучаствовать в интерактивной музыкально-развлекательной программе, победить в викторине «Угадай книгу по содержанию», поиграть в настольные и напольные игры. Для самых маленьких будет игровая зона.27 мая пермские муниципальные библиотеки приглашают зрителей на набережную Камы. 13.00 до 22.00 для пермяков будут работать сценическая и лекционная площадки, отдельно пройдет интерактивная программа для детей.Программа «Читаем вместе» развернется в трех локациях, для пермяков будут работать сценическая и лекционная площадки, отдельно пройдет интерактивная программа для детей. Пермяки услышат джазовые композиции, произведения для духовых инструментов и саксофона, бардовские песни. Завершающим событием станет показ фрагментов пластического спектакля «Река жизни» от хэдлайнера программы – театра танца «New Vision».В 18.00 начнется презентационный показ фильма «Самолет – слово пермское» о футуристе и авиаторе Василии Каменском. После показа состоится встреча с участниками креативной группы киноальманаха «Молотов Коктейль». В рамках встречи «Пермь на Каме: 300 лет…» - с архитектором и реставратором Геннадием Воженниковым.В детской развлекательной программе «Читай - компания» принимают участие аниматоры в образах литературных персонажей из произведений пермских писателей.Вечером, с семи часов, на набережной будет звучать музыкальная программа «Иду в поход» ведущего актера Театра-Театра Альберта Макарова.