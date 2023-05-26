В Прикамье стартовал основной период ЕГЭ

В Пермском крае с экзаменов по химии, литературе и географии стартовал основной период ЕГЭ. Всего на участие в экзаменах зарегистрировано более 11 тыс. человек, из них 10 тыс. – выпускники текущего года. В первый день ЕГЭ сдают более 2,4 тыс. участников. Наиболее популярными учебными предметами по выбору остаются профильная математика, обществознание, информатика, биология, история, физика и английский язык.Дни основного периода ЕГЭ в 2023 году пройдут с 26 мая по 20 июня. С 22 июня по 1 июля расписанием предусмотрены резервные дни.Все вопросы, связанные с проведением ЕГЭ, выпускники и их родители могут задать по телефону горячей линии краевого Минобра: +7 (342) 217-79-31.