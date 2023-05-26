← На горячую линию «122» теперь можно обратиться по вопросам социальной помощи
В Прикамье стартовал основной период ЕГЭ
Дни основного периода ЕГЭ в 2023 году пройдут с 26 мая по 20 июня. С 22 июня по 1 июля расписанием предусмотрены резервные дни.
Все вопросы, связанные с проведением ЕГЭ, выпускники и их родители могут задать по телефону горячей линии краевого Минобра: +7 (342) 217-79-31.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
На горячую линию «122» теперь можно обратиться по вопросам социальной помощи
В выходные в Мотовилихе несколько десятков домов останутся без воды
Каникулы: загородный лагерь "Салют" первым в Прикамье принял ребят
В Перми пройдет торжественное открытие фестиваля "Российская студенческая весна"
В Прикамье женщина похитила племенного бычка
2 и 3 июня в Перми пройдёт фестиваль «Природа города»
Депутаты утвердили отчет об исполнении регионального бюджета за прошлый год
В Прикамье клещи покусали уже более 4500 человек
В Перми прошёл День памяти Северных юнг
В Перми 28 мая, в День пограничника, будет запрещена продажа алкоголя
Добавить комментарий: