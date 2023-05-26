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На горячую линию «122» теперь можно обратиться по вопросам социальной помощи
Кроме того, помощник по желанию абонента направит звонок на номер детского телефона доверия и в Службу ранней помощи по вопросам семей с детьми с особенностями развития от 0 до 4 лет.
На линии продолжат работу отделы «Военная служба по контракту» (цифра «1»), по вопросам частичной мобилизации (цифра «2»), здравоохранения (цифра «3»), Общероссийский народный фронт (цифра «5»), помощь лицам, прибывшим с территорий ДНР и ЛНР (цифра «6»).
Как сообщили в Министерстве информационного развития и связи Пермского края, всего с начала 2023 года линией «122» было принято 194 тыс. обращений. Больше всего звонков от жителей Пермского края поступало по вопросам записи к врачу, вызова врача на дом, Министерства здравоохранения Пермского края, скорой помощи, а также на горячую линию по COVID-19.
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