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На горячую линию «122» теперь можно обратиться по вопросам социальной помощи →
В выходные в Мотовилихе несколько десятков домов останутся без воды
Без воды:
м/н «Вышка-1»,
ул. Висимская 4а, 2,
ул. Висимская 1-21,
ул. Малая Висимская 2а-9,
ул. Восстания 55, 43-61,
ул. Зенкова 1,1а- 19, 20,22,
ул. Республиканская 6-35,
ул. Красная площадь 1, 4а,
ул. Восстания 35,39,50,54,
ул. Пролетарская 39, 47,
ул. Клыкова 1-18.
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