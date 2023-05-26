Каникулы: загородный лагерь "Салют" первым в Прикамье принял ребят

В Пермском крае стартовала летняя оздоровительная кампания. По заявлениям краевого Минсоцразвития, на сегодняшний день все лагеря прошли ремонт, обновили инвентарь и оборудование, поставщики продуктов проверены Роспотребнадзором. Бодро и дружно начинается новый день отряда в загородном лагере «Салют». Юный Николай здесь уже во второй раз — теперь в должности капитана. Говорит, спустя год территория сильно изменилась.Николай Сенин, отдыхающий Загородного лагеря «Салют»: "Наконец, у нас поставили много кроватей нормальных новых. И построили новую сцену".Загородный лагерь «Салют» в этом году первым открыл свои двери для детей в Пермском крае. Досуг разный. Ребята соревнуются в спорте. Выступают на сцене под руководством опытных воспитателей.И даже учатся новому. В кулинарной студии каждый может ощутить себя в роли шеф-повара и приготовить, например, пиццу.Пицца — подарок имениннику, одному из участников отряда. Уже вечером блюдо будет съедено за обеденным столом.Условия детской шеф-студии нисколько не отличаются от профессионального ресторана. Заготовленная пицца идет в духовку под 180 градусов на 30 минут.Оборудование, а также новая мебель закуплены специально к новому сезону. К летней кампании подготовились все лагеря Пермского края — закончили ремонты и прошли проверку краевым Роспотребнадзором. Особое внимание уделено столовым.Готовятся к открытию и другие оздоровительные учреждения. В детском лагере «Новое поколение» уже проведено родительское собрание. Первая смена стартует 31 мая.Валерий Долгих, директор ребячьего лагеря «Новое поколение»: "Для «Нового поколения» это будет уже 163-я смена. Мы проводим смену, которая будет проходить в течение 14 дней на базе нашего лагеря".Всего в этом году в Прикамье откроется больше тысячи детских лагерей для 280 тысяч ребят. Купить путевки еще можно, говорят в Минсоцразвитии, в том числе с помощью мер поддержки. Размер субсидии варьируется от 30% для семей с доходом до трех величин прожиточного минимума и до 100% от стоимости путевки для детей-сирот. На льготы также претендуют малоимущие и многодетные семьи.Светлана Хайрутдинова, директор Загородного лагеря «Салют»: "Мы работаем над тем, чтобы каждый ребенок у нас мог выйти на сцену, каждый ребенок мог себя почувствовать в роли лидера".Впереди у отдыхающих «Салюта» концерт в честь Дня детей. С подарком-сюрпризом выступят и вожатые.