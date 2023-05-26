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Каникулы: загородный лагерь "Салют" первым в Прикамье принял ребят
Николай Сенин, отдыхающий Загородного лагеря «Салют»: "Наконец, у нас поставили много кроватей нормальных новых. И построили новую сцену".
Загородный лагерь «Салют» в этом году первым открыл свои двери для детей в Пермском крае. Досуг разный. Ребята соревнуются в спорте. Выступают на сцене под руководством опытных воспитателей.
И даже учатся новому. В кулинарной студии каждый может ощутить себя в роли шеф-повара и приготовить, например, пиццу.
Пицца — подарок имениннику, одному из участников отряда. Уже вечером блюдо будет съедено за обеденным столом.
Условия детской шеф-студии нисколько не отличаются от профессионального ресторана. Заготовленная пицца идет в духовку под 180 градусов на 30 минут.
Оборудование, а также новая мебель закуплены специально к новому сезону. К летней кампании подготовились все лагеря Пермского края — закончили ремонты и прошли проверку краевым Роспотребнадзором. Особое внимание уделено столовым.
Готовятся к открытию и другие оздоровительные учреждения. В детском лагере «Новое поколение» уже проведено родительское собрание. Первая смена стартует 31 мая.
Валерий Долгих, директор ребячьего лагеря «Новое поколение»: "Для «Нового поколения» это будет уже 163-я смена. Мы проводим смену, которая будет проходить в течение 14 дней на базе нашего лагеря".
Всего в этом году в Прикамье откроется больше тысячи детских лагерей для 280 тысяч ребят. Купить путевки еще можно, говорят в Минсоцразвитии, в том числе с помощью мер поддержки. Размер субсидии варьируется от 30% для семей с доходом до трех величин прожиточного минимума и до 100% от стоимости путевки для детей-сирот. На льготы также претендуют малоимущие и многодетные семьи.
Светлана Хайрутдинова, директор Загородного лагеря «Салют»: "Мы работаем над тем, чтобы каждый ребенок у нас мог выйти на сцену, каждый ребенок мог себя почувствовать в роли лидера".
Впереди у отдыхающих «Салюта» концерт в честь Дня детей. С подарком-сюрпризом выступят и вожатые.
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