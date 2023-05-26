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Депутаты утвердили отчет об исполнении регионального бюджета за прошлый год
Минздрав представил депутатам отчет об итогах и планах модернизации отрасли здравоохранения. В этом году запланировано приобретение 600 единиц медицинского оборудования и 14 специальных автомобилей, которые поступят в территории региона. За 2022 год удалось провести капитальные ремонты на 49 объектах здравоохранения, установлены 33 ФАПа, завершено строительство детской поликлиники в Коми-Пермяцком округе и врачебной амбулатории Верещагинской ЦРБ.Сергей Ветошкин, председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по социальной политике: "В целом в течение 4 лет мы на систему развития первичного звена в здравоохранении получаем из двух уровней бюджета — федерального и краевого более 2 млрд рублей ежегодно. Это позволяет нам, конечно, сдвинуть с мертвой точки многие проблемные вещи, которые на сегодняшний день присутствовали".
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