Депутаты утвердили отчет об исполнении регионального бюджета за прошлый год

Депутаты Законодательного собрания в ходе пленарного заседания утвердили отчет об исполнении регионального бюджета за прошлый год. Как отмечают эксперты, несмотря на сложную геополитическую обстановку и санкции, экономика Пермского края остается стабильной. Так, доходы краевой казны превысили план на 13 миллиардов рублей. А общие расходы составили 220 миллиардов или почти 95% от плановых показателей. По словам спикера регионального парламента Валерия Сухих, «...большую роль в этом сыграли своевременные меры поддержки, корректировка налоговой политики в пользу бизнеса и грамотное администрирование расходов».Елена Зырянова, председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по бюджету: "Можно сказать, что историческое событие произошло в рамках краевой инвестиционной программы, потому что она была на достойном уровне освоена, хотя не были сданы в эксплуатацию все объекты, которые были запланированы в течение года. Но больший процент готовности был обеспечен".Минздрав представил депутатам отчет об итогах и планах модернизации отрасли здравоохранения. В этом году запланировано приобретение 600 единиц медицинского оборудования и 14 специальных автомобилей, которые поступят в территории региона. За 2022 год удалось провести капитальные ремонты на 49 объектах здравоохранения, установлены 33 ФАПа, завершено строительство детской поликлиники в Коми-Пермяцком округе и врачебной амбулатории Верещагинской ЦРБ.Сергей Ветошкин, председатель комитета Законодательного собрания Пермского края по социальной политике: "В целом в течение 4 лет мы на систему развития первичного звена в здравоохранении получаем из двух уровней бюджета — федерального и краевого более 2 млрд рублей ежегодно. Это позволяет нам, конечно, сдвинуть с мертвой точки многие проблемные вещи, которые на сегодняшний день присутствовали".