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В Прикамье клещи покусали уже более 4500 человек
Территории, занимающие первые ранговые места по обращениям населения с присасыванием клещей:
Пермский МР+ЗАТО Звездный -822
Чайковский ГО - 296
Краснокамский ГО - 295
Верещагинский ГО - 222
Кунгурский МО - 196
По результатам лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших, в 34,2% клещи инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), в 4,2% моноцитарным эрлихиозом человека (МЭЧ), в 2,1% инфицированы гранулоцитарным анаплазмозом человека (ГАЧ), в 1,4% клещевым вирусным энцефалитом.
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