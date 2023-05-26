2 и 3 июня в Перми пройдёт фестиваль «Природа города»

Экопрактики, мастер-классы и встречи с ведущими экоактивистами страны - 2 и 3 июня в обновлённом пространстве городской эспланады пройдёт фестиваль «Природа города». О ключевых событиях рассказали на пресс-конференции в Саду Миндовского. Оба дня гости смогут посетить передвижную эколабораторию, мастер-классы по созданию изделий из природных материалов, проверить знания в эковикторине. Кроме того, можно присоединиться к волонтёрским десантам - помочь в озеленении или уборке лесов, парков и долин малых рек в разных районах города.Юрий Хохлов, председатель Пермского краевого отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы»: "Приглашаем всех на акцию «Экодоброволец», это уникальная возможность для каждого принять участие в помощи природе нашего города разными интересными способами. Вы можете смастерить домики для птиц, можете домики для насекомых сделать, можете высадить растения, помочь собакам в приюте. Можете в интересной форме плоггинга собрать мусор на природной территории".Образовательные программы для семей, школьников и дошколят начнутся уже 1 июня: в Саду Миндовского проведут экоквест и «Зеленые классы» в Парке Чехова. Подробная программа есть на страничке фестиваля во ВКонтакте.Местом дискуссионных встреч станет презентационный шатёр на эспланаде. Там же свои визит-центры представят экоорганизации из других городов. Участие в различных экопрактиках в прошлом году приняли более 16,5 тысяч человек. Организатор фестиваля - администрация Перми - рассчитывает, что вопросами бережного отношения к природе города нынче заинтересуется ещё больше прикамцев. Дмитрий Андреев, начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми: "Будут директора учреждений из Новосибирска, Казани, из Москвы - парк Яуза, Уфа со своим проектом «Зелёное ожерелье». И вот как раз суть этой деловой программы - это выделить передовой российский опыт в обустройстве и содержании общественных пространств на природных территориях".