← Депутаты утвердили отчет об исполнении регионального бюджета за прошлый год
2 и 3 июня в Перми пройдёт фестиваль «Природа города»
Образовательные программы для семей, школьников и дошколят начнутся уже 1 июня: в Саду Миндовского проведут экоквест и «Зеленые классы» в Парке Чехова. Подробная программа есть на страничке фестиваля во ВКонтакте.
Местом дискуссионных встреч станет презентационный шатёр на эспланаде. Там же свои визит-центры представят экоорганизации из других городов. Участие в различных экопрактиках в прошлом году приняли более 16,5 тысяч человек. Организатор фестиваля - администрация Перми - рассчитывает, что вопросами бережного отношения к природе города нынче заинтересуется ещё больше прикамцев. Дмитрий Андреев, начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми: "Будут директора учреждений из Новосибирска, Казани, из Москвы - парк Яуза, Уфа со своим проектом «Зелёное ожерелье». И вот как раз суть этой деловой программы - это выделить передовой российский опыт в обустройстве и содержании общественных пространств на природных территориях".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Депутаты утвердили отчет об исполнении регионального бюджета за прошлый год
В Прикамье клещи покусали уже более 4500 человек
В Перми прошёл День памяти Северных юнг
В Перми 28 мая, в День пограничника, будет запрещена продажа алкоголя
В Перми осужден «телефонный мошенник»
Пермяков приглашают посадить деревья к юбилею города
Мёртвой рыбы в реке Нытва становится всё больше
В Мотовилихе произошло два крупных пожара
В Пермском крае стартовал основной период проведения ОГЭ
Поэт Игорь Тюленёв отмечает 70-летие
Добавить комментарий: