В Перми 28 мая, в День пограничника, будет запрещена продажа алкоголя
Нарушение условий и мест розничной продажи алкогольной продукции влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей.
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