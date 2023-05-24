В Пермском крае стартовал основной период проведения ОГЭ
Основной период продлится до 1 июля, включая резервные дни. Для сдачи ОГЭ задействуют 243 пункта проведения экзаменов, в том числе 54 пункта на дому и один на базе медицинского учреждения.
Девятиклассникам, как и в прошлом году, для получения аттестата предстоит сдать два обязательных предмета (русский язык и математика) и два предмета по выбору.
Самыми популярными экзаменами по выбору среди девятиклассников традиционно остаются обществознание, информатика и география. Их будут сдавать 13,1 тыс., 12,7 тыс. и 11,8 тыс. выпускников соответственно. На четвертом месте по популярности находится биология (сдают более 5,9 тыс. ребят) и физика (на экзамен зарегистрировано 2,7 тыс. девятиклассников).
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