В Пермском крае стартовал основной период проведения ОГЭ

24 мая в Пермском крае стартовал основной период проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов. Основной государственный экзамен (ОГЭ) сдадут более 29 тысяч выпускников, сообщили в Минобре Прикамья.В первый день, 24 мая, проходят ОГЭ и ГВЭ-9 по истории, физике и биологии. Эти предметы выбрали более 9,6 тыс. ребят.Основной период продлится до 1 июля, включая резервные дни. Для сдачи ОГЭ задействуют 243 пункта проведения экзаменов, в том числе 54 пункта на дому и один на базе медицинского учреждения.Девятиклассникам, как и в прошлом году, для получения аттестата предстоит сдать два обязательных предмета (русский язык и математика) и два предмета по выбору.Самыми популярными экзаменами по выбору среди девятиклассников традиционно остаются обществознание, информатика и география. Их будут сдавать 13,1 тыс., 12,7 тыс. и 11,8 тыс. выпускников соответственно. На четвертом месте по популярности находится биология (сдают более 5,9 тыс. ребят) и физика (на экзамен зарегистрировано 2,7 тыс. девятиклассников).