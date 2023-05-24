Поэт Игорь Тюленёв отмечает 70-летие

70-летие отмечает пермяк, известный русский поэт Игорь Тюленёв. Творческий вечер в его честь прошёл в пермском Доме учителя. Член Союза писателей России, автор 24 книг стихов и многочисленных публикаций, в том числе, в хрестоматиях для школ и ВУЗов. Произведения Тюленёва отмечены множеством литературных премий и победами в конкурсах. В многолетней преданности автору со сцены признались его почитатели — деятели культуры, общественники и просто друзья.Поэзию Игоря Тюленёва, колкую и сочную, наполненную отсылками к полноводному ландшафту Урала и стойкому характером его жителей- знают и ценят в территориях. В честь юбилея так называемые «тюленевские чтения» проводят в библиотеках Очёра и Кунгура. В пермской «Горьковке» в эти дни проходит выставка «Перми избранники», посвящённая двум поэтам- юбилярам: Виталию Богомолову и Игорю Тюленёву. Уже по традиции очередной юбилей Игорь Тюленев отмечает выходом нового сборника. «Русские сны Избранное»- это своего рода творческий итог, в него вошли лучшие произведения, написанные за 45 лет. Игорь Тюленёв, поэт, сопредседатель Пермского отделения «Культурного фронта России»: "Я так помню, что и у Ахматовой небольшие тиражи, и у Есенина «Радуница», он на телеге вывозил свои тиражи. Вот сейчас к этому времени возвращаемся. Эта книга доказывает, что на Руси будем ещё поэтов читать. Здесь почти все стихи отличные!"