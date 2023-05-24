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В Мотовилихе произошло два крупных пожара
"К месту возникновения пожара были незамедлительно направлены силы и средства от МЧС России в количестве 21 человека личного состава и 5 единиц техники. Предварительная площадь пожара составила 30 квадратных метров. Погибших и травмированных на пожаре нет. В 11:47 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Северная в г. Перми. К месту пожара незамедлительно направлены силы и средства от МЧС России в количестве 12 человек личного состава и 4 единиц техники. Предварительная площадь пожара 180 квадратных метров", - сообщил Кирилл Боровских, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю.
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