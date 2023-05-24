Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписиБезопасные дороги

На главную - Вести Пермь

← В Пермском крае стартовал основной период проведения ОГЭ

Мёртвой рыбы в реке Нытва становится всё больше →

В Мотовилихе произошло два крупных пожара

Два крупных пожара произошли сегодня в Мотовилихинском районе Перми - на ул. Тургенева и ул. Северной.
"К месту возникновения пожара были незамедлительно направлены силы и средства от МЧС России в количестве 21 человека личного состава и 5 единиц техники. Предварительная площадь пожара составила 30 квадратных метров. Погибших и травмированных на пожаре нет. В 11:47 поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме на ул. Северная в г. Перми. К месту пожара незамедлительно направлены силы и средства от МЧС России в количестве 12 человек личного состава и 4 единиц техники. Предварительная площадь пожара 180 квадратных метров", - сообщил Кирилл Боровских, сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Опубликовано: 24.05.2023 в 15:45 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

В Пермском крае стартовал основной период проведения ОГЭ

Поэт Игорь Тюленёв отмечает 70-летие

В Перми оперативники задержали подозреваемого в организации незаконной миграции

Группа Gayazovs Brothers станет хедлайнерами на финале «Российской студенческой весны» в Перми

Госавтоинспекция Перми проведет массовые проверки водителей

В Перми стартовал полуфинал Чемпионата России по парикмахерскому искусству

Депутатам Заксобрания рассказали о темпах и сроках капремонта многоквартирных домов

Пермяку, совершившему двойное убийство ради наследства, вынесен приговор

В поселке Ныроб открыли новую амбулаторию

В Прикамье должник по алиментам пытался скрыться от приставов в лесу


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В Пермском крае стартовал основной период проведения ОГЭ

Мёртвой рыбы в реке Нытва становится всё больше →

Обратите внимание

в Перми

Коммунальную аварию на ул. Юрия Смирнова начнут устранять завтра, но водоснабжение восстановлено
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, произведено переключение потребителей, оставишихся без воды из-за коммунальной аварии на ул. Юрия Смирнова. По состоянию на 20:00 водоснабжение подается в полном объеме. Ремонтные работы на поврежденном участке водовода будут производиться 3 мая. Напомним, вечером произошел порыв водопровода диаметром 80 см по адресу ул. Юрия Смирнова 10. Без воды осталась часть домов в Свердловском и Мотовилихинском районах, и полностью в Индустриальном районе. Всего отключение коснулось 742 жилых многоквартирных домов, в которых проживает 42 691 человек.
02.05.2023 в 20:39

Метки: Общество, в Перми

С 1 мая в Пермском крае начинают курсировать сезонные автобусные маршруты
Как сообщает краевой Минтранс, с 1 мая начнут работать маршруты №112 «г. Пермь (АС
27.04.2023 в 17:20

Метки: в Перми

Центральный автовокзал Перми утонул в мусоре
Городу срочно необходим субботник, но его дата пока не сообщается. Пока пермяки делятся в сети фото того, что оттаяло после зимы. Одно из проблемных мест - центральный автовокзал. Такое количество мусора не позволяет даже подойти к скамейке, не то чтобы сесть на нее. Возникает закономерный вопрос: где урны? Неужели убирать территорию зимой здесь не принято?
31.03.2023 в 17:00

Метки: Культура, Экономика, в Перми

Депутаты гордумы приняли ряд изменений в правила благоустройства и поработали над бюджетом
Вместо металлических ограждений и заборов, в пермских дворах появятся живые изгороди и зеленые насаждения. Депутаты пермской городской Думы приняли ряд изменений в правила благоустройства. Они коснутся и освещения. Если раньше по муниципальной программе можно было повесить фонарь лишь над подъездом, теперь подсветить можно будет и парковку, и детскую площадку. Продолжается работа над бюджетом Перми. Изменения затрагивают его доходную и расходную часть. 115,5 млн рублей будут направлены на ремонт Коммунального моста через Каму, работы планируют провести до Дня города. Еще 100 млн рублей запросил транспортный блок на модернизацию системы оплаты в трамваях и автобусах.
29.03.2023 в 09:43

Метки: Власть, Экономика, в Перми

С угонщика, врезавшегося в здание Пермской галереи, могут взыскать ущерб
Как сообщается на сайте
26.03.2023 в 16:35

Метки: Происшествия, Аварии, Деньги, в Перми

В России

В Пермском крае зарегистрированы завозные случаи кори
В Роспотребнадзоре сообщили, что зафиксированы первые завозные случаи кори в Пермском крае. Как отмечают в ведомстве, заболевших корью следует госпитализировать в инфекционное отделение. Однако тех заражённых, что выявили в Пермском крае, не отправили в больницу, так как они покинули регион. Сейчас в Перми проводят мероприятия по выявлению и наблюдению контактных лиц.
23.04.2023 в 14:42

Метки: Здоровье, В России

Пермские туристы-экстремалы назвали один из самых недоступных пиков Урала в честь 300-летия Перми
Группа пермских туристов-экстремалов забралась на одну из труднодоступных вершин северной части Уральских гор и назвала её в честь 300-летия Перми. Ранее пик был безымянный. Всего в экспедиции участвовали четыре человека, среди которых был известный путешественник и ученый Андрей Королев. Он и поделился видеокадрами и рассказал, что маршрут выбирал специально с целью увековечить на картах юбилей любимого города. В тех местах, где нашли вершину альпинисты, когда-то пролегал первый торговый путь, связывавший центральную Россию с Сибирью.
22.04.2023 в 10:00

Метки: В России, в Пермском крае

Определены даты проведения в Перми международного форума «Россия – спортивная держава»
Центральное событие в спортивной отрасли страны и одно из флагманских мероприятий региональной программы «Пермь-300» состоится в столице Пермского края с 19 по 22 октября. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко, возглавляющий оргкомитет подготовки форума, а также федеральный организационный комитет по празднованию 300-летия Перми. Международный спортивный Форум «Россия – спортивная держава» – главное событие в спортивной отрасли и самая авторитетная площадка в России, на которой обсуждаются ключевые темы в области физической культуры, профессионального и массового спорта.
10.04.2023 в 17:40

Метки: Спорт, В России

В Перми почтили память омоновцев, погибших под селением Джани-Ведено
Сегодня 23-я годовщина со дня гибели сотрудников органов внутренних дел, выполнявших служебный долг в Чеченской Республике. 29 марта 2000 года недалеко от поселка Джани-Ведено колонна сводного отряда пермского ОМОН попала в засаду. Сотрудники органов внутренних дел ценой собственной жизни спасли населенный пункт Ведено, который планировали захватить боевики. В жестоком неравном бою погибли 36 сотрудников. В Перми у мемориала на Аллее славы на Южном кладбище сегодня состоялись траурные мероприятия. Полицейские возложили цветы к мемориалу, возведенному в честь погибших правоохранителей, и на могилы бойцов, почтили их память минутой молчания.
29.03.2023 в 15:05

Метки: В России

Пермяки победили во Всероссийском конкурсе хоровых и вокальных коллективов
Пермские школьники победили во Всероссийском конкурсе хоровых и вокальных коллективов. Прикамье в номинации Сводный хор представили ученики гимназии N 7 из Мотовилихинского района. Финал мероприятия состоялся в детском центре
14.03.2023 в 16:34

Метки: Культура, В России

Лента новостей RSS каналы

В Перми 28 мая, в День пограничника, будет запрещена продажа алкоголяВ Перми 28 мая, в День пограничника, будет запрещена продажа алкоголя

В Перми осужден «телефонный мошенник»В Перми осужден «телефонный мошенник»

Пермяков приглашают посадить деревья к юбилею городаПермяков приглашают посадить деревья к юбилею города

Мёртвой рыбы в реке Нытва становится всё большеМёртвой рыбы в реке Нытва становится всё больше

В Мотовилихе произошло два крупных пожара В Мотовилихе произошло два крупных пожара

В Пермском крае стартовал основной период проведения ОГЭВ Пермском крае стартовал основной период проведения ОГЭ

Поэт Игорь Тюленёв отмечает 70-летиеПоэт Игорь Тюленёв отмечает 70-летие

В Перми оперативники задержали подозреваемого в организации незаконной миграцииВ Перми оперативники задержали подозреваемого в организации незаконной миграции

Группа Gayazovs Brothers станет хедлайнерами на финале «Российской студенческой весны» в ПермиГруппа Gayazovs Brothers станет хедлайнерами на финале «Российской студенческой весны» в Перми

Госавтоинспекция Перми проведет массовые проверки водителейГосавтоинспекция Перми проведет массовые проверки водителей

В Перми стартовал полуфинал Чемпионата России по парикмахерскому искусствуВ Перми стартовал полуфинал Чемпионата России по парикмахерскому искусству

Депутатам Заксобрания рассказали о темпах и сроках капремонта многоквартирных домовДепутатам Заксобрания рассказали о темпах и сроках капремонта многоквартирных домов

Пермяку, совершившему двойное убийство ради наследства, вынесен приговорПермяку, совершившему двойное убийство ради наследства, вынесен приговор

В поселке Ныроб открыли новую амбулаториюВ поселке Ныроб открыли новую амбулаторию

В Прикамье должник по алиментам пытался скрыться от приставов в лесуВ Прикамье должник по алиментам пытался скрыться от приставов в лесу

Глава Перми выступил с ежегодным отчётом о работе городских властейГлава Перми выступил с ежегодным отчётом о работе городских властей

"Дни пермского бизнеса" - главный форум предпринимателей"Дни пермского бизнеса" - главный форум предпринимателей

«Губерния» приглашает на День славянской письменности и культуры«Губерния» приглашает на День славянской письменности и культуры

Кольцевые «Ласточки» начали останавливаться на пассажирской платформе «Комплекс ППИ»Кольцевые «Ласточки» начали останавливаться на пассажирской платформе «Комплекс ППИ»

В Кудымкарском округе прошли последние звонки для выпускниковВ Кудымкарском округе прошли последние звонки для выпускников

Обновить гардероб на лето поможет выставка-ярмарка "Регионы России"Обновить гардероб на лето поможет выставка-ярмарка "Регионы России"

В Перми вынесен приговор убийце ребенкаВ Перми вынесен приговор убийце ребенка

Ансамбль танца «Непоседы» выступил с 30-м отчетным концертомАнсамбль танца «Непоседы» выступил с 30-м отчетным концертом

Сборная Пермского края заняла второе место в окружной «Туриаде»Сборная Пермского края заняла второе место в окружной «Туриаде»

В политехнической школе "Фотоника" прошел последний звонокВ политехнической школе "Фотоника" прошел последний звонок

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2023.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную