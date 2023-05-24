В Перми оперативники задержали подозреваемого в организации незаконной миграции

Сотрудники Центра противодействия экстремизму краевого МВД при поддержке спецназа задержали в Перми местного жителя 1966 года рождения, подозреваемого в организации незаконной миграции.Установлено, что в период с декабря 2021 по январь 2023 года фигурант оформил свыше 100 трудовых договоров с жителями среднеазиатских республик, на основании которых иностранные граждане продлили миграционный учет по месту пребывания на территории Пермского края. Для совершения противоправной деятельности использовались данные сторонних людей, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, которые фактически данной деятельностью не занимались."За свои услуги подозреваемый получал от иностранцев денежное вознаграждение около 3 тысяч рублей. Полицейскими проведены обыски по месту жительства злоумышленника, в офисах и его автомобиле, в ходе которых изъяты оригиналы и копии трудовых договоров с иностранными гражданами, уведомления о заключении трудовых договоров, носители информации, банковские карты, телефоны, бухгалтерская и иная документация. Допрошены сотрудники офисов, которые подтвердили факт обращения к ним подозреваемого с целью составления проектов трудовых договоров и уведомлений", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.Фигурант дал признательные показания, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Дознавателем отдела полиции №6 (дисл. Ленинский район) УМВД России по г. Перми возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ.