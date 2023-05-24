Группа Gayazovs Brothers станет хедлайнерами на финале «Российской студенческой весны» в Перми. Концерт состоится 28 мая на эспланаде перед Пермским академическим театром «Театр-Театр». Российская музыкальная группа Gayazovs Brothers исполнит свои хиты «Плачь, но танцуй» и «Малиновая лада», а также другие полюбившиеся песни. Посетить выступление сможет любой желающий. Начало концерта в 20.00. Напомним, XXXI Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет в Перми с 26 мая по 31 мая 2023 года в рамках празднования 300-летия Перми и Дня рождения Российского Союза Молодежи. Ежедневно с 27 по 30 мая на площади перед Пермским академическим театром «Театр-Театр» будет работать фестивальный городок, на территории которого будут организованы креативные и образовательные пространства. Вечером каждого фестивального дня участников будут ожидать концерты музыкальных групп и DJ-сеты. 25 мая жителей города ждут на генеральном прогоне фестиваля, который пройдет на площадке у «Театра-Театра» в 21.30.