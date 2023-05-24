Госавтоинспекция Перми проведет массовые проверки водителей

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Сегодня, сотрудники дорожно-патрульной службы Перми проведут массовые проверки водителей направленные на пресечение нарушений Правил дорожного движения, которые могут стать причиной ДТП.
Также, особое внимание сотрудников будет уделено на соблюдение Правил дорожного движения пешеходами и водителями двухколесного транспорта.
О случаях, нетрезвого или опасного вождения, пермяков просят сообщать в дежурную часть полка ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 112

Опубликовано: 24.05.2023 в 12:30 в рубрике - Вести Пермь

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