← В Перми стартовал полуфинал Чемпионата России по парикмахерскому искусству
Группа Gayazovs Brothers станет хедлайнерами на финале «Российской студенческой весны» в Перми →
Госавтоинспекция Перми проведет массовые проверки водителей
Также, особое внимание сотрудников будет уделено на соблюдение Правил дорожного движения пешеходами и водителями двухколесного транспорта.
О случаях, нетрезвого или опасного вождения, пермяков просят сообщать в дежурную часть полка ДПС Госавтоинспекции Управления МВД России по г. Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 112
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми стартовал полуфинал Чемпионата России по парикмахерскому искусству
Депутатам Заксобрания рассказали о темпах и сроках капремонта многоквартирных домов
Пермяку, совершившему двойное убийство ради наследства, вынесен приговор
В поселке Ныроб открыли новую амбулаторию
В Прикамье должник по алиментам пытался скрыться от приставов в лесу
Глава Перми выступил с ежегодным отчётом о работе городских властей
"Дни пермского бизнеса" - главный форум предпринимателей
«Губерния» приглашает на День славянской письменности и культуры
Кольцевые «Ласточки» начали останавливаться на пассажирской платформе «Комплекс ППИ»
В Кудымкарском округе прошли последние звонки для выпускников
Добавить комментарий: