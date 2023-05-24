В Перми стартовал полуфинал Чемпионата России по парикмахерскому искусству

← Депутатам Заксобрания рассказали о темпах и сроках капремонта многоквартирных домов
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← Депутатам Заксобрания рассказали о темпах и сроках капремонта многоквартирных домов
Госавтоинспекция Перми проведет массовые проверки водителей →
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02.05.2023 в 20:39
27.04.2023 в 17:20
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Пермяку, совершившему двойное убийство ради наследства, вынесен приговор
В поселке Ныроб открыли новую амбулаторию
В Прикамье должник по алиментам пытался скрыться от приставов в лесу
Глава Перми выступил с ежегодным отчётом о работе городских властей
"Дни пермского бизнеса" - главный форум предпринимателей
«Губерния» приглашает на День славянской письменности и культуры
Кольцевые «Ласточки» начали останавливаться на пассажирской платформе «Комплекс ППИ»
В Кудымкарском округе прошли последние звонки для выпускников
Обновить гардероб на лето поможет выставка-ярмарка "Регионы России"
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