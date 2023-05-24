Депутатам Заксобрания рассказали о темпах и сроках капремонта многоквартирных домов

О темпах и сроках капитального ремонта многоквартирных домов руководство Фонда капремонта докладывало депутатам краевого парламента. И если с фасадами к юбилею все более или менее ясно, то к собственно капитальному ремонту вопросы остаются. Это только кажется, что все дома в стиле «Сталинский ампир» похожи друг на друга. Иван, как мастер, ремонтирует в центре Перми уже 15-й фасад и еще не встречал ни одного одинакового. Разные цвета, фактуры и, конечно, особое внимание к лепнине.Иван Кетов, мастер: "Они все разные, вообще похожих не было. Единственное, что сроки очень короткие ставят, так как готовимся ко Дню города. Думаем, успеваем".Прохожие и местные жители — первые, кто замечают изменения на центральных улицах Перми. По словам многих, к празднику у города уже начал отчетливо вырисовываться свой неповторимый характер.Специально к юбилею в Перми проведут комплексный капитальный ремонт 107 многоквартирных домов. Обычно он включает в себя замену кровли, ремонт фасада, укрепление фундамента. На эти цели из бюджета выделяется более двух с половиной миллиардов рублей.Но подготовка юбилею — это только небольшая часть работы Фонда капитального ремонта. Об этом профильный министр Артем Балахнин докладывает на заседании инфраструктурного комитета Законодательного собрания. В региональную программу капитального ремонта сегодня включено более 12 с половиной тысяч многоквартирных домов. Судя по графику, до идеального выполнения всех работ еще далеко, но темп нарастили неплохой. В прошлом году капитально отремонтировали 510 многоэтажек.Павел Черепанов, председатель комитета Законодательного собрания по развитию инфраструктуры: "Мы очень надеемся, что 2023 год станет тем годом, когда объем исполненных СМР будет ощутимо превышать объем собранных денег. По объему контрактования вроде бы все в порядке".Главное, что сейчас предстоит — это внести изменения в региональную программу капитального ремонта. На сегодня полностью закончено комплексное обследование всем многоквартирных домов, его то и предстоит взять за основу при определении необходимости капремонта.Артем Балахнин, министр ЖКХ и благоустройства Пермского края: "Самое главное, чтобы те работы, которые проводились и будут проводиться в многоквартирных домах, они действительно соответствовали их техническому состоянию, а значит, приводились в нормативное состояние приоритетным способом".Для выполнения программы Фонд капремонта в Прикамье должен ремонтировать не менее 500 многоквартирных домов в год. И как показал 2022 и начало 2023, такие темпы вполне реальны.