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Пермяку, совершившему двойное убийство ради наследства, вынесен приговор
Следствием и судом установлено, что в январе 2022 года, виновный решил совершить убийство сожительницы умершего брата, которая являлась законной наследницей имущества по завещанию, с целью отчуждения имущества брата в пользу родственницы и дальнейшего получения в свою собственность. Реализуя задуманное, вооруженный мужчина пришел в дом, расположенный в деревне Кеты Пермского района, где находилась женщина, которую он намеревался убить, там же оказалась её подруга, которую злоумышленник также решил убить с целью сокрытия следов запланированного преступления.
"Осужденный произвел по одному выстрелу в тело каждой потерпевшей, после чего, с целью довести свой преступный умысел до конца, колюще-режущим предметом, нанес удары в жизненно-важные органы потерпевших, после чего скрылся с места происшествия. От полученных травм обе женщины скончались. В целях установления объективной истины по уголовному делу следствием проведена кропотливая работа, в ходе которой допрошены более 30 свидетелей, назначено и проведено более 20 различных экспертиз, в том числе судебно-медицинские и молекулярно-генетические. Объем уголовного дела составил 9 томов", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
На основании вердикта присяжных заседателей суд назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.
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