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В поселке Ныроб открыли новую амбулаторию
Виктория Яковлева: "С младшим — ему месяц — ездили сдавать анализ крови в Чердынь. Своей машины у нас нет. Поэтому приходилось вызывать такси и ездить туда. Было бы очень здорово, чтобы у нас здесь можно было сдать анализы".
И не только анализы. Теперь для маленьких и взрослых пациентов в Ныробской амбулатории появились прививочный и процедурный кабинеты — работать будут терапевт, акушер-гинеколог, врач-педиатр и стоматолог.Возможно, самое долгожданное, что получила амбулатория в Ныробе — стоматологический кабинет и современное к нему оборудование. Теперь жители посёлка будут лечить зубы не в соседней Чердыни, а у себя на родной земле.На торжественном открытии долгожданной амбулатории — весь посёлок. Работу современного оборудования всем желающим демонстрирует главный врач Чердынской районной больницы Наталия Козлова.
Амбулатория полностью укомплектована оборудованием и готова к приёму пациентов. Учреждение рассчитано на 40 посещений в смену. Общая площадь больше 500 квадратных метров — просторно и комфортно.
Екатерина Вянина: "Мы так намучались ездить на эту Лёнву, там ни капельницу, ни укол, ничего такого не делают. Анализ какой большой — тоже в Чердынь надо ехать. Сейчас, может, будет лучше".
В церемонии торжественного открытия участие приняла министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. За текущий год для неё это открытие уже четвертого медицинского учреждения.
Анастасия Крутень, министр здравоохранения Пермского края: "Вот такая красная ленточка, которую я перерезала, с этого года уже четвертая. Мы очень много строим по национальным проектам, порядка 10 подразделений-учреждений должны быть построены в ближайшее время".
За три последних года эта цифра превысила 75 учреждений здравоохранения и больше 500 единиц закупленного оборудования. Что же касается кадров, в 2022-м привлечено рекордное за последние годы количество работников по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» — около 150 человек. Работа эта продолжается и сегодня.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Завершилось строительство долгожданной врачебной амбулатории в посёлке Ныроб. Люди этого очень ждали, мы тоже рады тому, что этот процесс завершен. Это позволит улучшить медицинское обслуживание более 4 тысяч жителей".
Переезд ныробских врачей из старой поликлиники в новую амбулаторию запланирован до конца недели. Что касается стоматолога, его работа запланирована в рамках региональной программы «Земский фельдшер» уже с сентября.
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