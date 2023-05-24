В поселке Ныроб открыли новую амбулаторию

Дошли до крайних точек на карте - в поселке Ныроб, на севере региона, торжественно открыли новую амбулаторию. Для людей это значит одно - за медицинской помощью больше не надо никуда ездить.Появление новой амбулатории в Ныробе для молодой мамы двоих детей Викторий Яковлевой — настоящее спасение. С появлением малышей ездить на детские процедуры девушке приходилось в Чердынь, а это и время, и деньги.Виктория Яковлева: "С младшим — ему месяц — ездили сдавать анализ крови в Чердынь. Своей машины у нас нет. Поэтому приходилось вызывать такси и ездить туда. Было бы очень здорово, чтобы у нас здесь можно было сдать анализы".И не только анализы. Теперь для маленьких и взрослых пациентов в Ныробской амбулатории появились прививочный и процедурный кабинеты — работать будут терапевт, акушер-гинеколог, врач-педиатр и стоматолог.Возможно, самое долгожданное, что получила амбулатория в Ныробе — стоматологический кабинет и современное к нему оборудование. Теперь жители посёлка будут лечить зубы не в соседней Чердыни, а у себя на родной земле.На торжественном открытии долгожданной амбулатории — весь посёлок. Работу современного оборудования всем желающим демонстрирует главный врач Чердынской районной больницы Наталия Козлова.Амбулатория полностью укомплектована оборудованием и готова к приёму пациентов. Учреждение рассчитано на 40 посещений в смену. Общая площадь больше 500 квадратных метров — просторно и комфортно.Екатерина Вянина: "Мы так намучались ездить на эту Лёнву, там ни капельницу, ни укол, ничего такого не делают. Анализ какой большой — тоже в Чердынь надо ехать. Сейчас, может, будет лучше".В церемонии торжественного открытия участие приняла министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. За текущий год для неё это открытие уже четвертого медицинского учреждения.Анастасия Крутень, министр здравоохранения Пермского края: "Вот такая красная ленточка, которую я перерезала, с этого года уже четвертая. Мы очень много строим по национальным проектам, порядка 10 подразделений-учреждений должны быть построены в ближайшее время".За три последних года эта цифра превысила 75 учреждений здравоохранения и больше 500 единиц закупленного оборудования. Что же касается кадров, в 2022-м привлечено рекордное за последние годы количество работников по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» — около 150 человек. Работа эта продолжается и сегодня.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Завершилось строительство долгожданной врачебной амбулатории в посёлке Ныроб. Люди этого очень ждали, мы тоже рады тому, что этот процесс завершен. Это позволит улучшить медицинское обслуживание более 4 тысяч жителей".Переезд ныробских врачей из старой поликлиники в новую амбулаторию запланирован до конца недели. Что касается стоматолога, его работа запланирована в рамках региональной программы «Земский фельдшер» уже с сентября.