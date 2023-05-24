Глава Перми выступил с ежегодным отчётом о работе городских властей

В Перми больше нет дефицита мест в детских садах, а дороги на 90 процентов в нормативе. Громкие заявления прозвучали в отчете главы города Алексея Дёмкина перед депутатами городской Думы.Мнение горожан, их предложения и замечания - важная составляющая в работе, уверен глава Перми Алексей Дёмкин. Накануне он выступил с ежегодным отчётом о работе городских властей.Алексей Дёмкин, глава Перми: "В своё четвёртое столетие Пермь войдёт преображённым, динамично развивающимся, современным городом!"Отчёт главы Перми был представлен в новом формате, он включает в себя данные за последние три года. Также на встречу, кроме депутатов гордумы, пригласили много представителей общественности.Алексей Дёмкин, глава Перми: "Хотелось показать, какой серьёзный объём работ был произведён городской командой, под руководством региональных коллег, при личном участии губернатора Дмитрия Махонина, всё это было представлено общественности".Речь идёт о всех сферах, везде свои результаты. Так, 2022-й стал годом, когда городские власти добились стопроцентной доступности дошкольного образования - очереди в детские сады больше нет, сообщил Алексей Дёмкин. Кроме того, строятся и новые школы в разных районах города.Светлана Казанцева, директор школы №108: "Что касается образования, конечно, большая стройка, и школы, и детские сады, и это отмечается на всех уровнях!"Самые заметные изменения наблюдаются в сфере городского благоустройства. Как следует из отчёта - доля дорог в нормативном состоянии приблизилась к 90 процентам. Благодаря привлечению федеральных и региональных средств реализуются масштабные проекты.Один из примеров - улица Революции, от Куйбышева до Сибирской, стало просторнее. Сейчас движение здесь организовано по четырём полосам, более того, были построены трамвайные пути.Образование, благоустройство, развитие общественного транспорта, экономика, спорт и культура - все это стало темами для дальнейшего обсуждения с городскими депутатами, которые значительную часть пленарного заседания посвятили отчёту главы города.Дмитрий Малютин, председатель Пермской городской Думы: "Набранный темп, который сегодня есть, нам первое - надо удержать. Второе, нам точно в юбилейном году нужно закончить всё то, что мы планировали!"Подводя итог, глава города отметил, что на сегодняшний день в топ-листе крупнейших городов по уровню комфортности проживания Пермь занимает седьмое место. Задача на перспективу - войти в тройку лидеров, догнав Москву и Санкт-Петербург.